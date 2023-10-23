WhatsApp, 6 telefondan daha desteğini çekecek
Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, Android 5.0 ve daha eski işletim sistemli cihazlarda artık çalışmayacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
WhatsApp, Android işletim sistemine sahip 6 akıllı telefondan daha desteğini çekiyor.
24 Ekim’den itibaren WhatsApp, Android 5.0 ve daha eski işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda desteklenmeyecek.
İşte desteğin çekildiği cihazlar;
Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy S5
Google Nexus 7
Sony Xperia Z
LG Optimus G Pro
HTC One