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WhatsApp, 6 telefondan daha desteğini çekecek

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, Android 5.0 ve daha eski işletim sistemli cihazlarda artık çalışmayacak.

Haber Merkezi
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WhatsApp, Android işletim sistemine sahip 6 akıllı telefondan daha desteğini çekiyor.

24 Ekim’den itibaren WhatsApp, Android 5.0 ve daha eski işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda desteklenmeyecek.

İşte desteğin çekildiği cihazlar;

Samsung Galaxy Note 4 
Samsung Galaxy S5
Google Nexus 7
Sony Xperia Z
LG Optimus G Pro 
HTC One

 