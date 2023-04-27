WhatsApp, çoklu cihaz desteğini duyurdu

WhatsApp, tıpkı WhatsApp Web, tablet ve masaüstünde olduğu gibi telefonlarda da en fazla beş cihaza kadar destek sunacak.

Ek olarak bağlı her telefon, mesajlar, medya ve aramalar konusunda uçtan uca şifreleme sunacak.

Ayrıca WhatsApp, tercih edilen ana cihazın ''uzun bir süre etkin'' olmadığı takdirde, tüm yardımcı cihazlardan çıkış yapılacağını belirtiyor.

Kullanıcılar artık WhatsApp oturumunu kapatmadan birden fazla telefon arasında geçiş yapabilecek. Ayrıca bir Whatsapp hesabıyla birden fazla telefon kullanabilecek.

Yeni özellik an itibariyle kademeli olarak yayınlanmaya başladı. Önümüzdeki haftalarda ise genel kullanıma açılacak.