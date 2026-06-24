Whatsapp çöktü mü, erişim sorunu mu var? Whatsapp neden açılmıyor?

Anlık mesajlaşma devi WhatsApp, dünya genelindeki teknik yoğunluk veya altyapısal dinamikler nedeniyle zaman zaman bağlantı sorunlarıyla gündeme gelebiliyor.

24 Haziran Çarşamba günü ilk saatlerde uygulamaya erişim sağlamakta güçlük çeken binlerce kullanıcı, platformun durumunu sorgulamaya başladı.

İletişimin ve bilgi akışının dijital dünyadaki ana damarlarından biri olan WhatsApp'ta yaşanan bu gecikmeler, kullanıcıların "Uygulama çöktü mü?" sorusunu sormasına yol açtı.

Whatsapp erişim sorunu yaşanıyor mu?

Gece yarısından sonra artış gösteren bildirimlerde, bazı kullanıcılar mesaj gönderip alırken bağlantı hatası uyarısı aldıklarını, durum güncellemelerini göremediklerini ve medyanın yüklenmediğini belirtti.

Resmi açıklama yapıldı mı?

Kullanıcıların yaşadığı bu erişim sıkıntılarının ardından gözler Meta yetkililerine çevrilse de henüz konuya dair resmi bir bilgilendirme metni yayınlanmadı.

Yaşanan kesinti dalgasının küresel ölçekli genel bir sistem arızası mı olduğu, yoksa belirli bölgeleri ve sunucu gruplarını etkileyen lokal bir aksaklıktan mı ibaret olduğu resmi makamların yapacağı açıklamayla netleşecek.