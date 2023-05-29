WhatsApp, ekran paylaşma özelliğini test ediyor

WhatsApp, Beta sürümünde yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. WABetaInfo tarafından ortaya çıkan yeni bir rapor, şirketin oldukça işlevli yeni bir özelliği test ettiğini ortaya çıkardı.

Android için WhatsApp beta 2.23.10.4 güncellemesinde cevapsız aramaların rengiyle ilgili değişiklikler getiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların görüntülü arama sırasında ekranlarını kolayca paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi arama kontrolü kısmında bulunan yeni simgeye dokunduğunuzda ekranınızı paylaşmanız istenecek. Ekranınızı paylaşmaya karar verdiğinizde, ekranınızda görüntülenen her şey kaydedilecek ve alıcı ile paylaşılacak.

Ayrıca bu özellik üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Yani görüntülü arama sırasında ekran içeriğinizin sürekli olarak iletilmesine rağmen işlemi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

Henüz test aşamasında olan bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte Android'in eski sürümlerine sahip kullanıcılar ile ekran paylaşımı yapamayabilirsiniz. Örneğin eski sürümü kullanan herhangi bir kullanıcının bulunduğu büyük grup aramalarında ekran paylaşımı çalışmayabilir.