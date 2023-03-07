WhatsApp için yeni özellik: Süresi Dolan Gruplar

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Söz konusu özelliğin, kullanılmayan WhatsApp grupları üzerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Yeni güncelleme ile kullanılmayan grupların imha edilmesi sağlanacak. WABetaInfo'nun haberine göre, Süresi Dolan Gruplar özelliğiyle kullanıcılar, o grup için bir son kullanma tarihi belirleyecek. Bu özellik sayesinde WhatsApp grup katılımcısının belirlediği tarihte grup kendi kendini imha edecek.

Söz konusu güncellemenin ne zaman sunulacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.