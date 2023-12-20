WhatsApp, sohbet filtreleme özelliğini test ediyor

WhatsApp, diyalogları sınıflandırmaya yardımcı olan yeni bir özelliği test ediyor. Söz konusu özelliğik ile sohbetleri filtrelemek mümkün olacak. Önemli filtreler sohbet listesinin en üstüne yerleştirildi.

Yeni filtreler "Okunmamış", "Kişiler" ve "Gruplar" seçeneklerini içerecek. Uygulamaya eklenecek olan bu filtreler, belirli sohbet türlerine hızlı erişim sağlayarak kullanıcıların işini kolaylaştıracak. Örneğin "Okunmamış" filtresi yalnızca okunmamış mesajlar olan sohbetleri listeleyecek, "Gruplar" filtresi ise yalnızca grup sohbetlerini içeren diyalogları ekrana getirecek.

"Kişiler" filtresi ise kullanıcıların adres defterlerinde kayıtlı telefon numaralarından alınan mesajların bir listesini görmelerine olanak tanıyacak. Yeni özellik beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda ve yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.