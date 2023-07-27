WhatsApp, üç yeni özelliğini duyurdu

WhatsApp'ın sunduğu özellikler arasında ilk olarak konuşma aktarma özelliği yer alıyor. Söz konusu bu özellik kullanıcıların WhatsApp sohbetlerini bir cihazdan diğerine sorun yaşamadan aktarmaya yardımcı oluyor. Özellikle iCloud yedeklemesine güvenmeyen kullanıcılar için bu özellik oldukça yardımcı oluyor.

WhatsApp’ın iPhone kullanıcılarına sunduğu bir diğer özellik ise bilinmeyen WhatsApp aramalarını sessize alma yeniliği. Bu güncelleme, özelikle gizliliğini artırmak isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Özelliğin temel amacı ise dolandırıcılık, spam ve bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik bir şekilde filtreleyerek ekstra bir koruma düzeyin sunmak.

Platformun sunduğu son yenilik ise görüntülü arama anında dikey moddan yatay moda geçme özelliği. Bu yeni özellik sayesinde aynı anda ekranda daha fazla kişiyi görmeniz mümkün olacak. Ayrıca daha geniş bir görüşle arayanlar aynı anda birden fazla katılımcıyı görebilecek.