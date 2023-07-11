WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

Tarayıcı üzerinden WhatsApp kullanabilmek için şu anda tek yöntem, telefondan QR kod okutarak hesaba giriş yapmak. Fakat WhatsApp’ın yeni güncellemesinde görülen bir özellik, başka bir yöntem daha geldiğini gözler önüne seriyor.

Aktarılana göre WhatsApp, telefon numarası ve bir şifre ile Web servisine giriş yapma özelliğini test ediyor. Şimdilik Android‘deki beta kullanıcıları tarafından kullanılabilen bu özellik, QR kod kullanımını ortadan kaldırıyor.

Kullanıcılar, WhatsApp Web üzerinden “Telefon Numarasıyla Bağlan” seçeneğine tıklayarak bu özelliği kullanabilecekler. Gösterilen kod telefon üzerinden girildiğinde, web üzerinden erişim sağlanacak. Böylelikle QR kodsuz şekilde, sadece bir telefon numarası ile giriş yapmak mümkün hale gelecek.

WhatsApp’ın Telefon Numarasıyla Bağlanma özelliğini kullanabilmek için beta kullanıcısı olmak gerekiyor. Yeniliğin herkese ne zaman sunulacağı ise henüz açıklanmadı.