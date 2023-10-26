WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

WhatsApp, geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu kanallar özelliğini geliştirmeye devam ediyor.

Kanal sahipleri WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde kanallarına yeni yöneticiler ekleyebilecekler.

Böylelikle, artık kanalların birden fazla yöneticisi olacak ve daha aktif kullanılabilecek.

Kanal bilgi ekranında kanal sahibinin yöneticilerini kanala davet etmesine olanak tanıyan yeni bir seçeneğin bulunacağı ve gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulacağı kaydedildi.

Öte yandan WhatsApp'ın iOS cihazlar için tüm kullanıcıların kanal oluşturubilmesine olanak tanıyacak bir özelliği test ettiği kaydedildi.

Gelecek güncellemeler de Android kullanıcıları için de kanal oluşturabilme özelliğinin kullanıma sunulması bekleniyor.