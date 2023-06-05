WhatsApp yeni güvenlik özelliklerini duyurdu

Dünya çapında bir milyardan fazla aktif kullanıcısı olan WhatsApp, dolandırıcıların da uğrak noktası haline geldi. Özellikle son zamanlarda bilinmeyen numaralardan gelen arama ve iş fırsatları gibi dolandırıcılıklar arttı.

Bu durum karşısında yeni güvenlik özelliklerini duyuran WhatsApp'ın getirdiği o özellikler:

•Varsayılan olarak gizlilik: Hiç kimse telefon numaranızı bulamaz veya özel mesajlarınızı okuyamaz.

•Otomatik spam tespiti: WhatsApp, spam ve dolandırıcılık hesaplarının çoğunu size ulaşmadan veya kimse bildirmeden önce algılar ve kaldırır.

•Gelişmiş güvenlik uyarıları: WhatsApp, hesabı devralmak için herhangi bir şüpheli veya yetkisiz girişimde bulunulursa kullanıcı kimliğini doğrulamanızı ister.

•İki adımlı doğrulama: Birinin hesabınızı çalmasını önlemek ve kimseyle paylaşmamak için gizli bir PIN.

Grubu güvende tutun: Sizi gruplara kimlerin ekleyebileceğini ve gruplarınıza kimlerin katılabileceğini kontrol edin ve gerektiğinde üyeleri veya mesajları kaldırın.

•Sorunlu davranışları bildirebilirsiniz.

•Dolandırıcılığı tespit etmeyi öğrenebilirsiniz.

•Hesabınızı kurtarabilirsiniz.