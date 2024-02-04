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WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: "Favori kişiler" geliyor

WhatsApp, iOS beta sürümünde "Favori Kişiler" özelliğini kullanıma sunacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: "Favori kişiler" geliyor
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Anlık haberleşme uygulama WhatsApp'ın kullanıma sunacağı yeni özellik ortaya çıktı. 

WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için kullanıcıların favori kişilerini seçmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.

Söz konusu özellikle kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Favori kişiler aramaların üst kısmında görünecek, böylece favori kişileri doğrudan aramalar sekmesinden hızlı bir şekilde aranabilecek.

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