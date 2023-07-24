WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu

Meta'ya ait haberleşme uygulaması WhatsApp, beta sürümünde yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre, WhatsApp, iOS sürümünde yeni bir özellik daha test ediyor. Bu özellik sayesinde seçilen kişilerle grup araması yapılabilecek.

Android için en son WhatsApp beta güncellemesi 2.23.15.14 ile kullanıcılar artık 15 kişiye kadar grup araması başlatabilir. Aynı değişiklikler, iOS için WhatsApp beta 23.15.1.70 sürümünde de kullanıma sunuldu.

İlk görüşme için en fazla 15 kişi seçmek mümkün olsa da grup görüşmelerinde toplamda en fazla 32 katılımcı seçilebilecek.