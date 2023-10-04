WhatsApp, yeni özelliğini test ediyor

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp'ın, platform üzerinde mesaj sabitleme özelliği üzerinde çalıştığı bildirildi.

Böylelikle kullanıcılar WhatsApp gruplarında mesajları 24 saat, 7 gün ve 30 gün süreyle sohbetin en başına tutturabilecek. Mevcut sabitlenmiş mesaj, seçilen süre sona ermeden önce istenildiği zaman kapatılabilecek.

WhatsApp, bu özellikle birlikte grup konuşmalarında yapılan duyurulara da kolay erişim sağlanmasını hedefliyor.

WhatsApp'ın sabitlenmiş mesajlar özelliğinin henüz geliştirme aşamasında olduğu, yakın zamanda tüm kullanıcılar için kullanılabilir olacağı kaydedildi.