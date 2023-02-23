WhatsApp, yeni özelliklerini duyurdu

WhatsApp'ın kısa bir süre önce, sesli olarak Durum atma özelliği getireceği açıklanmıştı. Yeni yayınlanan güncelleme ile söz konusu özellikler uygulamaya alınmış oldu. WhatsApp, Durum için Sesli Notlar başta olmak üzere birçok yeni özellik barındıran güncellemeyi yayınladı.

Haberleşme uygulamasının yeni güncellemesine göre, artık 30 saniyeye kadar kaydedilen sesler, Durum güncellemeleri üzerinden paylaşılabilecek.

Durum gizliliği

Bir değişiklik de Durum gizliliği alanında yayınlandı. Özelliğe göre, WhatsApp üzerinden durum güncellemesi paylaşacak kişiler, belirli bir hedef kitle seçebilecek. Seçtikleri belirli hedef kitle sayesinde paylaştıkları durum güncellemelerini, sadece tercih ettikleri kişiler görecek.

Emoji ile tepki özelliği

Bir diğer güncelleme ise emoji ile etkileşime geçebilme özelliği. Buna göre, WhatsApp kullanıcıları, rehberindeki bir kişinin durum güncellemesi paylaşması halinde Instagram uygulamasındaki gibi emoji ile tepki verebilecek.