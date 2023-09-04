WhatsApp'a hesaplar arasında geçiş yapma özelliği geliyor

Android için WhatsApp'ın beta sürümünde "Ayarlar" bölümünün arayüzü güncellendi ve aynı cihazda birden fazla hesap kullanma özelliği eklendi.

WhatsApp'a gelecek olan bu yenilik, kullanıcıların aynı cihazda ek bir hesap kaydetmelerine ve kullanmalarına olanak tanıyan çoklu hesap özelliği. Daha önce, kullanıcılar ek hesaplar için WhatsApp'ı klonlamak veya üçüncü taraf uygulamalar indirmek zorunda kalıyorlardı. Şu anda kullanıcıların yalnızca bir ek hesap ekleyebileceği belirtiliyor.

Uygulamanın ayarlarında yeni bir arayüzle birlikte birden fazla hesap oluşturma özelliği, Android için WhatsApp'ın 2.23.18.21 numaralı beta sürümünü yükleyen çok sayıda test kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. Çoklu hesap özelliğinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil.