WhatsApp'a otomatik çeviri özelliği geliyor!

WhatsApp, tüm sohbet mesajlarına çeviri yapacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Mesajlaşma platformunun gelecekte uygulamanın tüm sohbet mesajlarını otomatik olarak çevirip çevirmeyeceğine kullanıcıların karar vermesine olanak tanıyacak.

Bu özellik henüz geliştirme aşamasında ancak WhatsApp'ın şu anda farklı diller arasında iletişimi geliştirmeyi amaçlayarak çeviri deneyimini daha da iyileştirmeye odaklandığı görülüyor.

Özelliği kullanabilmek için paketi yüklemek gerekecek

WhatsApp, şu anda mesajları bir dilden farklı bir dile çevirme özelliğini geliştiriyor.

Kullanıcılar, tüm yeni mesajlar için bu işlemi otomatikleştirme seçeneğiyle birlikte seçilen bir mesajı çevirebilecekler.

Nasıl çalışacak?

Mesajı çevirmek istedikleri dili seçtikten sonra WhatsApp, kullanıcıdan çeviri için gerekli dil paketini indirmesini isteyecek.

Mesaj içeriği çevrildiğinde, mesaj balonunun içinde mesajın başarıyla çevrildiğini gösteren yeni bir etiket belirecektir.

Bu etiket, kullanıcıların orijinal ve çevrilmiş mesajları ayırt etmelerine yardımcı olacak, net bir iletişim sağlayacak ve olası yanlış anlamaları azaltacaktır.

WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini sağlamak adına şirket içi çeviri teknolojisini kullanarak mesaj çevirilerinin tamamen cihaz üzerinden işlenmesini sağlıyor.

Böylelikle uçtan uca şifrelemenin korunduğu ve hiçbir mesaj harici olarak paylaşılmadığı için kullanıcı gizliliği korunmaya devam edecek.

Hangi dilleri destekleyecek?

İlk destek İngilizce, Arapça, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Rusça ve Hintçe gibi dillerle sınırlı olacak ve gelecekteki güncellemelerde potansiyel olarak daha fazla dil eklenecek.