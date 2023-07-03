WhatsApp'a QR kod ile sohbet geçmişi aktarım özelliği geliyor

WhatsApp, şimdilerde bulut yedeklemelerini kullanmadan sohbetlerinizi ve dosyalarınızı yeni bir cihaza alma sürecini basitleştiren yeni bir sohbet geçmişi aktarım özelliğini test ediyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar eski cihazlarında, Wi-Fi Direct aracılığıyla yerel olarak yeni telefonlarına aktarılan yedeklenmiş geçmişlerini içeren bir QR kodu alacak.

Yeni sohbet geçmişi geri yükleme özelliği, şimdilik WhatsApp Beta kullanıcılarına sunulmakta ve muhtemelen bir süreliğine yalnızca aynı işletim sistemi aktarımları için kullanılabilecek.

Özellik kullanıma sunulduğunda ise WhatsApp > Sohbetler > Sohbet aktarımı içindeki Ayarlar sekmesinden geçmiş sohbetinizi QR kod ile aktarabileceksiniz.