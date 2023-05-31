WhatsApp'a "Sesli Durum" özelliği geldi

WhatsApp Sesli Durum özelliği, Android 2.23.2.8 güncellemesiyle sürüme gelmeye başladı. Yenilik, adından da anlaşıldığı gibi ses kaydı yaparak WhatsApp durum üzerinden paylaşım yapmayı sağlıyor. Bu sesler, en fazla 30 saniyeye kadar paylaşılıyor. 30 saniye sınırının ilerleyen zamanlarda daha üst sınıra çekilmesi ise muhtemel.

Yukarıda yer alan görselde olduğu gibi ses kayıtları, durum güncellemesinin sağ alt köşesinde yer alacak. Ek olarak kullanıcılar, paylaşmadan önce ses kaydını dinleyebilecek ve bu şekilde paylaşımları üzerinde kontrol sahibi olacak. Özellik ses kaydını istenirse herkese istenirse sadece bazı kişilere gönderecek.

WhatsApp Sesli Durum güncellemeleri, normal paylaşımlarda da olduğu gibi 24 saat geçtikten sonra kendi kendine silinecek. Fakat kullanıcıları, gerekli gördüğü halde önceden de silerek yine paylaşımı üzerinde kontrol sahibi olacak.