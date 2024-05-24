WhatsApp'a yeni bir özellik daha geliyor: Artık doğrudan paylaşabilirsiniz

WhatsApp ekran paylaşımı, video görüşmeleri sırasında katılımcıların telefon ekranlarını başkalarına gösterebilmesini sağlar. Bu özellik sayesinde, ekranınızı arkadaşlarınızla vakit geçirirken paylaşabilir veya bir iş görüşmesinde görsel olarak bilgi sunabilirsiniz. Ancak, ekranınızı paylaşırken dikkatli olmanız önemlidir; karşı taraf tüm ekranınızı göreceğinden, hassas bilgileriniz ve şifreleriniz ifşa olabilir. Bu yüzden ekran paylaşımı yaparken gizliliğinizi korumaya özen gösterilmesi gerekir.

WhatsApp, ekran paylaşımını uçtan uca şifreleme ile korunduğunu ve WhatsApp tarafından asla kaydedilmediğini garanti ediyor. Görüşme dışındaki hiç kimse hatta WhatsApp bile, ekranınızı paylaştığınızı göremez veya duyamaz.

Ekran paylaşımı nasıl kullanılır?

Ekran paylaşımı özelliğini kullanmak oldukça basit:

1. Bir görüntülü arama başlatın.

2. Görüntülü arama arayüzünde ekran paylaşımı simgesine dokunun (genellikle bir ok ile bir ekran simgesi).

3. Ekranınızı paylaşmak isteyip istemediğinizi onaylayın.

4. Ekran paylaşımını durdurmak için "Paylaşımı Durdur" seçeneğine dokunun.

WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor

WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp'a bir yeni özellik olarak da sohbet filtreleme geliyor. Daha önce sınırlı sayıda kullanıcı ile testler gerçekleştiren şirket, özelliği faydalı bulmuş olacak ki artık herkesin kullanımına açıyor. Birkaç gün önce yayınlanan yeni güncellemede, WhatsApp için sohbet filtreleme özelliği herkese açıldı. WhatsApp'ı güncelleyerek bu yeni özelliği deneyebilirsiniz.