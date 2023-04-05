Whatsapp’ın Android tasarımı değişiyor

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp’ın Android tasarımında değişikliğe gidiliyor. Yeni arayüzde iPhone'lardaki gibi ekranın altına bir gezinti çubuğu yerleştirilecek.

WABetaInfo tarafından tespit edilen özellik, WhatsApp'ın 2.23.8.4 kodlu Android beta sürümünde hizmete alınacak.

WhatsApp’ın, henüz erken aşamada olan arayüz çalışması ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığı bildirildi.