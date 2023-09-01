WhatsApp'ın arayüzü değişiyor
Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp'ın arayüzünün yenileneceği bildirildi.
WhatsApp, yeni özelliklerle güncellenmeye devam ederken Meta’nın mesajlaşma uygulamasının arayüzünü büyük ölçüde değiştireceğini gösteren yeni görseller ortaya çıktı.
Yenilenen arayüz, WhatsApp beta programına dahil olan bazı Android telefon kullanıcılarının karşısına çıktı. WhatsApp, yıllar sonra büyük bir tasarım değişikliğine gidiyor.
WhatsApp’ın yeni kullanıcı arayüzü, güncellenmiş Materyal 3 tasarımına sahip öğeleri içeriyor. Uygulamanın üst çubuğu artık tamamen beyaz, diğer kullanıcı arayüzü öğeleri WhatsApp logosunda kullanılan tonda yeşil renkte. Üstte farklı yazı tipinde WhatsApp yazısı görülüyor. Yeni tasarımda da gezinme çubuğunun yeri değişmiyor.
WhatsApp’ın yenilenen tasarımı hala geliştirilme aşamasında olduğundan daha fazla değişiklik görülebileceği bildirildi.