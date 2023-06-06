WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye sunuldu
Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, mesaj düzenleme özelliğinin Türkiye'de de kullanıma açıldığını bildirdi.
WhatsApp’a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Yıllardır beklenen mesaj düzenleme özelliği sonunda Türkiye’de kullanıma sunuldu
Artık WhatsApp’ta gönderilen mesajlar 15 dakika içinde düzenlenebilecek.
Mesajı düzenlemek için mesaja basılı tutup “Düzenle” seçeneğini seçmek yeteli olacak. Düzenlenen mesajların altında “Düzenlendi” ibaresi yer alacak. Ancak düzenlenen mesajların önceki hali görünmeyecek.
WhatsApp mesaj düzenleme özelliğini kullanabilmek için uygulamanın güncel versiyonunun indirilmesi yeterli olacak.