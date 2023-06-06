  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Teknoloji
  3. WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye sunuldu
Takip Et

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye sunuldu

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, mesaj düzenleme özelliğinin Türkiye'de de kullanıma açıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

WhatsApp’a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Yıllardır beklenen mesaj düzenleme özelliği sonunda Türkiye’de kullanıma sunuldu

Artık WhatsApp’ta gönderilen mesajlar 15 dakika içinde düzenlenebilecek.

Mesajı düzenlemek için mesaja basılı tutup “Düzenle” seçeneğini seçmek yeteli olacak. Düzenlenen mesajların altında “Düzenlendi” ibaresi yer alacak. Ancak düzenlenen mesajların önceki hali görünmeyecek.

WhatsApp mesaj düzenleme özelliğini kullanabilmek için uygulamanın güncel versiyonunun indirilmesi yeterli olacak.

Microsoft'a 20 milyon dolar para cezasıMicrosoft'a 20 milyon dolar para cezasıTeknoloji

 