Whatsapp'ın son güncellemesi ile görüntülü görüşme artık daha iyi!

WhatsApp görüntülü arama özelliğine yaptığı son dokunuşları ortaya çıkardı. Meta, sahip olduğu platformu Zoom, FaceTime ve Google Meet'e karşı daha uygun bir rakip haline getirmek için aramalarını yeni bir ekran paylaşma özelliği, daha yüksek bir katılımcı sayısı ve bir hoparlör spot ışığı ile geliştiriyor.

Ekran paylaşımı artık daha kolay

Ekran paylaşımı, birlikte video izlemek, kolayca paylaşılamayan içerikleri paylaşmak veya ebeveynlerinizin cihazlarındaki sorunları gidermek için kullanışlı olabilir. Aynı zamanda bu özellik ses paylaşımına da izin veriyor, böylece ekranlarına bakarken başkalarıyla kolayca sohbet edebilirsiniz.

32 kişilik görüntülü sohbet

WhatsApp ayrıca görüntülü aramalarda katılımcı sayısını 32 kişiye çıkardı. Yeni sınır tüm platformlar için geçerli. Bu sayı, ilk olarak 2020'de pandemi kaynaklı eve kapanmaların yaşandığı günlerde 8'e çıkarılmıştı ve o günden bu yana ilk kez kayda değer bir artış yapıldı.

Konuşmacı spot ışığı, WhatsApp'ın güncellemesindeki bir başka ince ayar ve diğer birçok arama platformunda zaten standart bir özellik. Bir grup aramasında, konuşan kişi katılımcıların sıralamasında ilk olarak görünürken, konuşan kişinin resmi vurgulanıyor, böylece mikrofonun kimde olduğunu belirlemek daha kolay hale geliyor.

Telefon görüşmelerinde gürültüyü de bastıracak

WhatsApp ayrıca daha net aramalar için MLow codec'e geçtiğinin de altını çizdi. Yeni sıkıştırma, gürültülü ortamlar için kullanışlı olan gürültü ve yankı engellemeyi temizleyecek.