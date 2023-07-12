WhatsApp’ta anonim mesaj dönemi

WhatsApp’ın topluluk üyeleri için telefon numaralarını diğer üyelerden gizlemelerine olanak tanıyan yeni bir gizlilik özelliğini test ettiği ortaya çıktı.

“Telefon numarası gizliliği” şeklinde kullanıma açılan bu araç, Android ve iOS için bazı kullanıcılara sunuldu. Yeni özellik, WhatsApp topluluklarındaki gizlilik endişelerini gidermeyi amaçlıyor.

“Telefon numarası gizliliği” sayesinde ise kalabalık topluluklarda anonim kalmak mümkün olacak. Beta için erişime açılan bu özellik, her toplulukta ayrı ayrı etkinleştirilebilecek.

Telefon numarasını kapatma özelliğinin tüm WhatsApp kullanıcılarına ne zaman sunulacağı ise henüz açıklanmadı.