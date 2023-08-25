WhatsApp’ta HD video gönderme dönemi

WhatsApp geçen hafta, iOS ve Android uygulamaları için daha az sıkıştırma ile yüksek çözünürlüklü görüntüler göndermeye olanak tanıyan yeni bir güncelleme yayınladı.

Bu doğrultuda HD çözünürlükte video gönderme özelliği WhatsApp kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

Kullanıcılar artık standart Kalite ve HD Kalite arasında seçim yapabilecekler. Standart kalite eskiden olduğu gibi yine 480p çözünürlük ile sınırlı. HD Kalite ise 720p video çözünürlüğü sunuyor.