WhatsApp'ta ilginç hata: Telefonun çökmesine neden oluyor

WhatsApp uygulamasında yeni bir hata keşfedildi. Paylaşılan bir link, WhatsApp’ı çökme döngüsüne sokuyor. Sorunun yalnızca Android kullanıcılarını etkilediği ve hem bireysel hem de işletme hesaplarında çökme sorununun yaşandığı söyleniyor.

Normalde “wa.me/settings”, WhatsApp’ın ayarlar sayfasını açması gerek ancak bu link paylaşıldığında uygulama çöküyor. WhatsApp, yeniden açıldığında normal şekilde çalışıyor lakin ilgili sohbete girildiğinde tekrar çöküyor. Neyse ki, bu sorun diğer sohbetleri etkilemiyor. Dolayısıyla söz konusu sohbeti bir daha açmayarak çökme döngüsünden kaçınabilirsiniz.

Geçici çözüm

Sorunu çözmek için en kolay geçici çözüm, WhatsApp web uygulamasını açıp URL’yi içeren mesajı silmek. Bu, her şeyi normale döndürüyor. Meta, muhtemelen bir sonraki güncellemeyle WhatsApp çökme sorununu çözecektir.