WhatsApp'ta reklam dönemi resmen başladı

Yeni sistemde kullanıcılar durum güncellemeleri arasında gezinirken reklamlarla karşılaşacak. Instagram hikayelerine benzeri bir yapıyla sunulan bu reklamların "sponsorlu" etiketiyle açık bir şekilde belirtileceği ifade ediliyor. WhatsApp, kullanıcı deneyimini bölmemek adına reklamların yalnızca bu sekmede gösterileceğini vurguladı.

Öne Çıkan Kanallar özelliği ise içerik üreticileri ve markalara daha fazla görünürlük imkanı sunuyor. Kanal keşfet bölümünde sponsorlu olarak ön plana çıkan bu hesaplar, kanal dizininde belirgin bir şekilde yer alıyor.

WhatsApp ayrıca Reklam Etkinlik Raporu adını taşıyan yeni bir özelliği de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar hangi reklamları gördüğünü, reklamların hangi tarihlerde karşısına çıktığını, hangi reklamverenlerin içerik sunduğunu görüntüleyebilecek.

Kullanıcılar dilerse, rahatsız edici buldukları reklamverenleri engelleyebilecek. Raporlar ZIP dosyası şeklinde dışa aktarılabilecek ve aylık olarak otomatik hazırlanabilecek şekilde ayarlanabilecek.

Reklamların uygulamaya entegre edilmesi bazı kullanıcıları endişelendirse de WhatsApp kişisel verilerin gizliliğini koruma konusunda kararlı olduğunu vurguluyor. Şirket, uçtan uca şifrelemenin devam ettiğini ve bireysel mesajlaşmalar, grup sohbetleri ya da aramalarda reklam gösterilmeyeceğini net bir şekilde ifade etti.

Hedefleme nasıl yapılıyor?

Reklam hedeflemelerinde yalnızca sınırlı bazı bilgiler kullanılıyor:

* Kullanıcının şehir veya ülke bazlı genel konumu

* Uygulama dili

* Takip ettiği kanallar

* Daha önceki reklam etkileşimleri

Kullanıcılar dilerse WhatsApp hesaplarını Meta'nın "Hesaplar Merkezi" ile bağlayarak daha kişiselleştirilmiş reklamlar görebiliyor. Ancak bu seçenek tamamen isteğe bağlı olarak sunuluyor.

Reklamları tüm kullanıcılar görecek mi?

Şu anda yalnızca belirli beta kullanıcılarının erişim sağladığı bu reklam özelliklerinin, ilerleyen dönemde tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı ise geri bildirimler doğrultusunda netlik kazanacak.