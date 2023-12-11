WhatsApp'ta sohbetleri sınırsız depolama devri sona erecek

Beta sürümünde ortaya çıkan yeni özelliğe göre WhatsApp ve Google, WhatsApp yedeklemeleri için sınırsız depolama kotası sunmayı durdurmayı planlıyor.

Google Play Store'da bulunan en son Android için WhatsApp beta 2.23.26.7 güncellemesiyle, yedekleme ekranında yeni bir uygulama içi uyarı kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Söz konusu uyarıya göre, yedeklemeler önümüzdeki dönemde kullanıcıların Google depolama alanlarını kullanmaya başlayacağı konusunda bilgi veriyor.

Kullanıcılar, Google hesaplarına dahil olan 15 GB ücretsiz bulut depolama alanını veya Google One aracılığıyla satın alınan herhangi bir ek depolama alanını yeterli olduğu sürece hiçbir ekstra ücret ödemeden sohbet geçmişlerini yedeklemeye devam edebilecek.