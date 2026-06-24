WhatsApp’ta üst düzey değişim: Mesajlaşma uygulaması Hintli girişimcide

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ın üst yöneticisi Will Cathcart, görevinden ayrılacağını açıkladı.

Yaklaşık yedi yıldır Meta çatısı altındaki platformu yöneten Cathcart, uygulamanın gizlilik odaklı sohbet özelliklerinin dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya ulaşmasında önemli rol oynamıştı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Cathcart, WhatsApp’ın tarihinin en güçlü döneminde olduğunu ve ayrılmak için doğru zamanı seçtiğini ifade etti.

Görevini bırakan Cathcart’ın Meta bünyesinde farklı bir pozisyonda çalışmalarını sürdüreceği belirtilirken, boşalan koltuğa Hindistan merkezli fintech girişimi Cred’in kurucusu Kunal Shah’ın getirileceği duyuruldu.

Zuckerberg'den yeni lidere övgü

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, gerçekleştirilen stratejik liderlik değişimine ilişkin yaptığı açıklamada, Kunal Shah’ın Hindistan’ın önde gelen teknoloji şirketlerinden birini kurarak önemli bir başarıya imza attığını vurguladı.

Shah’ın küresel bir bakış açısına ve yenilikçi bir girişimci yaklaşımına sahip olduğunu belirten Zuckerberg, bu niteliklerin dünyanın en büyük mesajlaşma platformunun yönetiminde önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti.

Zuckerberg ayrıca, WhatsApp’ı milyarlarca kullanıcı ve milyonlarca işletme için en iyi hizmet haline getirme hedefi doğrultusunda yeni liderle birlikte çalışmaktan heyecan duyduğunu dile getirdi.

Meta’dan Cred’e 900 milyon dolarlık yatırım

Yeni lider Kunal Shah, WhatsApp’ın başına geçerken kurucusu olduğu Cred şirketindeki hissedarlık konumunu koruyacağını açıkladı. Liderlik değişimiyle eş zamanlı olarak Meta’nın, Shah’ın Bengaluru merkezli şirketi Cred’e 900 milyon dolarlık yatırım yaparak şirketin yüzde 20’sine ortak olduğu bildirildi.

Veri paylaşımı konusunda hassasiyet vurgusu yapan Shah, Meta’nın Cred’e azınlık yatırımcı olarak dahil olduğunu ancak kullanıcı verilerine hiçbir şekilde erişim sağlayamayacağını net bir şekilde ifade etti.

WhatsApp’ta büyük strateji: Meta’nın Hindistan hamlesi güçleniyor

WhatsApp yönetimindeki bu kapsamlı değişiklik, Meta’nın uygulamanın en güçlü olduğu pazar olan Hindistan’daki konumunu daha da güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 853 milyon kullanıcıyla Hindistan, WhatsApp’ın dünya genelindeki en büyük pazarı olmayı sürdürüyor.

Meta, son dönemde reklam gelirleri, ücretli abonelik modelleri ve yapay zeka tabanlı araçlarla platformdan elde ettiği geliri artırmayı hedeflerken; aynı zamanda ülkede veri paylaşımı ve gizlilik politikalarına ilişkin yürütülen hukuki incelemeleri de yönetmeye çalışıyor.