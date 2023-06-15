WhatsApp'ta “video mesaj” dönemi başlıyor

WhatsApp, yeni bir “video mesaj” özelliğini test ediyor. Buna göre artık kullanıcılar ses kaydı atmak, mesaj göndermek ve görüntülü arama yapmak yerine ek olarak kısa videolarla iletişim kurabilecekler.

Yeni özelliğin, iPhone veya Android cihazlarında WhatsApp uygulamasının en son beta sürümünü kullanan bazı kişilere sunulduğu bildiriliyor. Ancak App Store ve Google Play Store'da mevcut sürüme sahip olanlara özelliğin sunulması biraz zaman alabilir. Test aşamasındaki video mesaj altyapısı ile 60 saniyeye kadar mesaj kaydetmek mümkün olacak.

Ekran görüntülerine göre video mesajı kaydetmek oldukça pratik olacak. Halihazırda sohbet çubuğundaki mikrofon düğmesinin yerine konumlanmış gibi görünen yeni buton ile sohbet içerisinde anlık olarak videolar kaydedilecek. WhatsApp henüz görüntülü mesajlaşma özelliğini duyurmamış olsa da, beta kanallarında görünen özellik bu süreci doğruluyor.