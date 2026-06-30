WhatsApp’ta yeni dönem: Numara yerine kullanıcı adı dönemi başlıyor

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, uzun süredir beklenen kullanıcı adı özelliğini resmen duyurdu.

Bugüne kadar yalnızca telefon numarası üzerinden hesap oluşturulabilen ve iletişim sağlanabilen platformda, yeni özellikle birlikte kullanıcı adı kullanımı da mümkün hale geliyor. Böylece kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan diğer kişilerle iletişim kurabilecek ve gruplara katılabilecek.

Kullanıcı adları bu hafta ayırtılabilecek

WhatsApp'ın açıklamasına göre kullanıcı adı özelliği hemen kullanıma sunulmayacak. İlk aşamada kullanıcıların istedikleri kullanıcı adlarını önceden ayırtmalarına olanak tanınacak.

Şirket, yaklaşık 3 milyar kullanıcıya sahip olması nedeniyle aynı kullanıcı adlarının talep edilmesini önlemek amacıyla bu hafta rezervasyon sürecini başlatacağını açıkladı. Kullanıcı adı özelliğinin ise yıl içinde kademeli olarak kullanıma sunulması planlanıyor.

Her kullanici adina özel olacak

WhatsApp'ta kullanıcı adlarının, diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi benzersiz olması gerekecek.

Şirket, kullanıcıların uygun isim bulmasını kolaylaştırmak amacıyla bir "kullanıcı adı oluşturucu" da sunacağını duyurdu.

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan yalnızca kullanıcı adlarıyla mesajlaşabilecek. Bu değişiklik, platformun gizlilik ve güvenliği artırmaya yönelik attığı yeni adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Gizlilik seçenekleri de geliyor

WhatsApp, kullanıcı adlarıyla ilgili yeni gizlilik seçeneklerini de duyurdu.

Buna göre kullanıcılar, kendilerine kullanıcı adı üzerinden kimlerin ulaşabileceğini belirleyebilecek. Ayrıca başkalarının kendilerine mesaj gönderebilmesi için bilmesi gereken isteğe bağlı bir "kullanıcı adı anahtarı" oluşturulabilecek.

Şirket, kullanıcı adı özelliği aktif olsa bile bir kişi veya işletmeye ilk kez mesaj gönderildiğinde kullanıcı adının karşı tarafa otomatik olarak gösterilmeyeceğini de belirtti.

Yeni özellik nasıl kullanılacak?

WhatsApp'ta kullanıcı adını önceden ayırtmak isteyenler şu adımları izleyebilecek:

• WhatsApp uygulamasını açın.

• Ayarlar menüsüne girin.

• Hesap bölümünü açın.

• Kullanıcı Adı sekmesinden istediğiniz kullanıcı adını ayırtın.

• WhatsApp, kullanıcı adı özelliğini önümüzdeki aylarda kademeli olarak tüm kullanıcılara sunacağını bildirdi.