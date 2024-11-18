WhatsApp'tan gelen düğün davetiyelerine dikkat: Bilgileriniz ele geçirilebilir

Instagram, Twitter ve Facebook gibi uygulamalar üzerinden sanal dolandırıcılığa dair her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkarken, bu kez kullanılan mecranın WhatsApp olması ve vatandaşları ağa düşüren yöntem şaşkına çevirdi.

Dolandırıcıların yeni yöntemi, WhatsApp üzerinden gönderilen 'düğün davetiyesi' ile yapılıyor.

Donanımhaber'in haberine göre dolandırıcılar, bilinmeyen bir numara üzerinden normal bir davetiye gibi görünen sahte mesajlarla birlikte büyük boyutlu APK dosyaları gönderiyor. Kullanıcılar gönderilen dosyayı indirip açtıklarında telefonlarına kötü amaçlı bir uygulama yükleniyor ve bu yazılım ile telefonun kontrolün tamamen dolandırıcıların eline geçiyor.

Söz konusu olan yazılım aracılığıyla kullanıcıların tüm kişisel verilerine, rehberlerine, mesajlarına ve hatta banka bilgilerine erişim sağlanabiliyor. Telefonunda özel bilgilerini saklayanlar ve mesajları ile fotoğraflarını korumak isteyenlerin gönderilen mesajlardaki linklere tıklamadan önce bir kez daha düşünmesi gerekiyor.