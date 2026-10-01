WhatsApp’tan genç kullanıcılar için yeni dönem: Ebeveyn denetimleri geliyor

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Ebeveynlere yeni kontrol seçenekleri

BBC'de yer alan habere göre WhatsApp'ın yeni araçlarıyla ebeveynler, çocuklarının bir gruba katılması veya gruptan ayrılması durumunda bildirim alabilecek. Ayrıca genç kullanıcıların hesaplarındaki bazı gizlilik ayarları da ebeveynler tarafından belirlenebilecek.

Yeni seçenekler arasında profil fotoğrafını kimlerin görebileceği ve çocuğun kimler tarafından gruplara eklenebileceğinin belirlenmesi de bulunuyor.

Mesajlar ebeveynlere açılmayacak

WhatsApp, yeni denetimlerin ebeveynlere çocuklarının özel mesajlarını okuma imkanı vermeyeceğini özellikle vurguluyor.

Gençlerin gönderdiği ve aldığı mesajlar ile gerçekleştirdiği aramalar gizli kalmaya devam edecek. Bu iletişimler, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme sistemiyle korunacak.

Kontroller isteğe bağlı olacak

Yeni ebeveyn denetimlerinin isteğe bağlı olması ise tartışma konusu oldu. Uzmanlar, bu yaklaşımın sorumluluğun bir bölümünü ebeveynler ve genç kullanıcılara bıraktığını ve şirketin yaş doğrulama konusundaki yükünü azaltabileceğini belirtiyor.

Ebeveynler, denetimleri istedikleri zaman etkinleştirebilecek veya devre dışı bırakabilecek. Ayarların oluşturulması sırasında bir PIN belirlenebilecek. Genç kullanıcı kontrolleri kapatmak istediğinde bu PIN'in girilmesi gerekecek.

Kanallar ve Meta AI için de ayar geliyor

Yeni özellikler yalnızca mesajlaşma ve grup kullanımını kapsamayacak. Ebeveynler, gençlerin kuruluşlar ve kamuya mal olmuş kişiler tarafından içerik paylaşmak için kullanılan WhatsApp Kanalları'nı nasıl kullanabileceğini de belirleyebilecek.

İsteğe bağlı yapay zeka asistanı Meta AI için de farklı seçenekler sunulacak. Ebeveynler, 13 yaş ve üzeri kullanıcılar için varsayılan ayarı kullanabilecek veya daha sıkı içerik kısıtlamalarını tercih edebilecek.

Şirket, kontrollerin ebeveynler ile gençler arasında WhatsApp'ın kullanımı konusunda açık iletişimi desteklemek amacıyla geliştirildiğini belirtiyor.

WhatsApp'ın yaş sınırı 13

Birleşik Krallık'ta WhatsApp kullanımı için asgari yaş sınırı 13 olarak uygulanıyor. Bazı ülkelerde ise minimum yaş sınırı daha yüksek olabiliyor.

Yeni ebeveyn kontrolleri, şirketin genç kullanıcıların platformdaki deneyimini daha yakından yönetmeye yönelik adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Sosyal medya düzenlemeleri sıkılaşıyor

WhatsApp'ın yeni özellikleri, hükümetler ve düzenleyicilerin teknoloji şirketleri üzerindeki çocuk güvenliği baskısını artırdığı bir dönemde geliyor.

Birleşik Krallık hükümeti haziran ayında 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklamaya yönelik planını açıklamıştı. Söz konusu kısıtlamaların Mart 2027'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Düzenlemeler kapsamında sosyal medya kullanıcılarının yaşlarının doğrulanması için etkili yaş kontrol yöntemlerinin kullanılması planlanıyor. WhatsApp ise hükümet tarafından bir sosyal medya platformundan ziyade mesajlaşma hizmeti olarak değerlendirildiği için mevcut yasağın dışında tutuluyor.