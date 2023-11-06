WhatsApp'tan güvenliği artıracak yeni özellik

WhatsApp, iki adımlı e-posta doğrulaması için hazırlanıyor.

Aktarıldığı kadarıyla WhatsApp'a eklenecek e-posta doğrulaması, ağustos ayından bu yana geliştiriliyor ve an itibarıyla beta kullanıcılarına ulaşmaya başladı.

Bu noktada kullanıcılar, WhatsApp hesaplarına kişisel e-posta adreslerini bağlayarak yeni bir güvenlik katmanı oluşturabilecekler. Dolayısıyla hesaplara girmek biraz daha zorlaşırken, veri hırsızlığı ve bilgisayar korsanlığına karşı yeni bir önlem niteliğinde olacak.

WhatsApp beta kullanıcılarına sunulan bu özellik için henüz net bir tarih paylaşılmadı. Ancak yeni doğrulama sisteminin en kısa zamanda tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.