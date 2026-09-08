WhatsApp’tan milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren karar! Bu telefonlarda artık açılmayacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

WhatsApp’ın sistem gereksinimleri değişti

Meta, WhatsApp’ın güvenlik ve teknik altyapısını güncel tutmak amacıyla desteklediği işletim sistemi sürümlerinde değişikliğe gitti.

Yeni düzenlemeyle birlikte Android 6.0’ın altında kalan işletim sistemi sürümleri WhatsApp tarafından desteklenmeyecek. Bu sürümlerde çalışan ve daha yeni Android sürümlerine güncellenemeyen cihazlarda uygulamanın kullanımı sona erecek.

WhatsApp’ın Android için belirlediği minimum işletim sistemi gereksinimi böylece Android 5.0’dan Android 6.0’a yükseltilmiş oldu.

Android telefon sahipleri dikkat!

8 Eylül 2026 itibarıyla eski Android sürümlerini kullanan cihazlar WhatsApp desteğinin dışında kalacak.

Destek kapsamından çıkabilecek modeller arasında Samsung Galaxy S4, Galaxy Note 3, Galaxy Grand Prime, HTC One Max, Sony Xperia Z, LG G2, Asus ZenFone 4, Xiaomi Mi 4i, Redmi Note 2, Huawei Ascend P7 ve Huawei Mate 7 gibi eski cihazlar bulunuyor.

Ancak bir telefonun bu listede yer alması tek başına WhatsApp'ın kesin olarak çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Cihazın daha yeni bir Android sürümüne güncellenip güncellenemediği de belirleyici olacak.

iPhone kullanıcıları için kritik tarih 30 Kasım

iPhone tarafında ise iOS 15.5 öncesi sürümler 30 Kasım 2026'dan itibaren WhatsApp desteğinin dışında kalacak.

Bununla birlikte Apple'ın iOS 15.1 çalıştırabilen cihazları iOS 15.5 veya daha yeni sürümlere güncelleyebilmesi nedeniyle iPhone kullanıcılarının büyük bölümünün bu değişiklikten etkilenmesi beklenmiyor.

Kullanıcıların cihazlarındaki işletim sistemi sürümünü kontrol ederek gerekli güncellemeleri zamanında yapması gerekiyor.

Meta neden eski telefonların desteğini kesiyor?

Meta, WhatsApp'ın desteklediği cihazları belirli aralıklarla güncelliyor. Bunun temel nedenleri arasında eski işletim sistemlerinin güncel güvenlik yamalarını alamaması ve WhatsApp'ın yeni özellikleri için gereken teknik altyapıyı karşılayamaması bulunuyor.

Bu nedenle WhatsApp, uygulamanın güvenli ve sorunsuz şekilde çalışabilmesi için daha eski işletim sistemlerini destekleme politikasını zaman içinde değiştiriyor.

WhatsApp kullanmaya devam etmek isteyenler ne yapmalı?

Telefonu desteklenen bir işletim sistemine güncellenebilen kullanıcıların öncelikle cihazlarını güncellemeleri gerekiyor.

Ancak eski model bir telefon yeni Android veya iOS sürümünü desteklemiyorsa, WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmek için daha güncel bir cihaza geçmek gerekebilir.