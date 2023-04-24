WhatsApp’tan süreli mesajlar için yeni özellik

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını bir süreden sonra otomatik olarak silinecek şekilde ayarlamasına imkan veriyor.

Bu özelliğin amacını, kullanıcıların söyledikleri şeylerin sonsuza kadar saklanması endişesi duymadan WhatsApp'taki yazışmalarını daha sohbet havasında geçirebilmesi olarak belirtiyor.

Fakat bu özellik, bazı önemli mesajların kaydedilmeden önce kaybolabileceği anlamına da geliyor. Başka bir kullanıcı, örneğin alıcının daha uzun süre saklamak istediği önemli bir link veya bilgi gönderebilir.

Şimdi WhatsApp, tam olarak bu amaç için "Sohbette Tut" olarak bilinen bir özellik sunacağını söylüyor. WhatsApp buna "gönderici süper gücü" diyor çünkü bu araç, mesajların kalmasına yalnızca gönderici kabul ederse izin veriyor.

Bir kişinin saklamak istediği bir mesaj gönderildiğinde, o kişi mesajın üzerine tıklayabilir ve mesajı saklama seçeneğini seçebilir. Bunun ardından göndericiye bir bildirim gönderilerek kararı veto etme seçeneği sunulur.

Gönderici mesajın kaydedilmesini engellerse, bu karar nihai olur ve normal sürenin sonunda mesaj herkesin cihazından silinir. WhatsApp'ın söylediğine göre bu araç, kullanıcıların gönderdikleri mesajların akıbetine ilişkin "son sözü" söyleyebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Kişi mesajın kaydedilebilmesini kabul ederse, mesaja küçük bir yer imi simgesi gelir. Mesaj, sohbet içinde kalmanın yanı sıra, hangi sohbetten geldiklerine göre düzenlenmiş olarak bir arada görülebilecekleri bir "Saklanan Mesajlar" klasörüne eklenir.

WhatsApp, bu özelliğin "gelecek birkaç hafta içinde dünya çapında kullanıma sunulacağını" söyledi.

WhatsApp'ın süreli mesajlar özelliği, kullanıcıların mesajların 24 saat, 7 gün veya 90 gün sonra silinip silinmemesini seçmelerine olanak tanıyor. Bu özellik tüm sohbetler için açılabileceği gibi sadece belirli konuşmalarda da kullanılabilir ve her iki seçenek de WhatsApp'ın ayarlarından seçilebilir.

Bu, WhatsApp'ın mesajların yanlış ellere geçmemesini sağlamayı amaçladığını söylediği bir dizi gizlilik ve güvenlik özelliğinden biri. Uçtan uca şifreleme gibi bu özelliklerin bazıları, Birleşik Krallık hükümetinin kullanımlarını sınırlamak istemesiyle tartışmalara yol açıyor.