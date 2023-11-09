WhatsApp'tan yeni güvenlik özelliği

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp üzerinden birebir aramalar, kullanıcılar arasında doğrudan eşler arası bağlantı olarak kuruluyor. Bu, mümkün olan en iyi ses kalitesini sağlarken, bağlı cihazların IP adresleri birbirlerine gözüküyor.

WhatsApp, şifreli iletişim platformu üzerinden gerçekleştirilen aramalarda artık kullanıcıya IP adresini gizleme seçeneği sunuyor. WhatsApp IP adresi gizleme, Android ve iOS uygulamasında kullanılabiliyor.

Android ve iOS için WhatsApp’ın en son sürümü artık IP adresini gizlemeyi destekliyor. WhatsApp’ın açıklamasına göre, yeni gizlilik ayarı kullanıcıyı doğrudan aradığı kişiye bağlamak yerine tüm aramaları WhatsApp sunucuları üzerinden aktararak konumunu gizliyor.

Kullanıcıların WhatsApp aramalarında IP adresini gizlemek için aşağıdaki adımları izlemesi gerekiyor:

1- Ayarlar’a dokunun.

2- Gizlilik’e gelin.

3- Gelişmiş’i seçin.

4- Aramalarda IP adesini koru seçeneğine dokunun.