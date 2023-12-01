Whatsapp'tan yeni özellik: Konuşmalar kilitlenebilecek
WhatsApp, konuşmaların özel bir kodla kilitlenmesine olanak tanıyacak yeni özelliğini duyurdu.
Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, Secret Code özelliğini duyurdu. Söz konusu özellik ile kilitlenen özel konuşmaları kullanıcıdan başkası göremeyecek.
Gizli kod; harfler, sayılar, özel karakterler ve hatta emojiler içerebilecek. Kilitli sohbetler klasörünü sohbet listenizden gizlediğinizde yalnızca arama çubuğuna gizli kodunuzu yazmanız durumunda ortaya çıkacak.
WhatsApp gizli kodlar özelliği bugünden itibaren kullanıcılara açılacak, diğer yeni özellikler gibi tüm kullanıcılara ulaşmasının zaman alacağı belirtildi.