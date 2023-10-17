WhatsApp'tan yeni özellik: Mesaj bulmak kolaylaşacak

Son olarak IP adresi gizleme özelliğini test eden WhatsApp, sesli ve görüntülü mesaj modu arasında geçişleri de kolaylaştırmak için yeni bir seçenek ekranını deniyor.

WhatsApp'ın test ettiği bir başka özellik ise konuşmalarda tarih bazlı aramalar yapılabilmek olacak. Böylelikle eski mesajları bulmak çok daha kolay olacak.

Söz konusu özelliklerin şimdilik yalnızca beta kullanıcıları tarafından test edildiği bildirildi.