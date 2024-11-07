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WhatsApp'tan yeni özellik: Sahte haberleri ortaya çıkaracak

WhatsApp, kullanıcıların kendileriyle paylaşılan haber görselleri ve fotoğrafları doğrulamalarına yardımcı olacak yeni bir özelliği test ediyor.

Haber Merkezi
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WhatsApp'tan yeni özellik: Sahte haberleri ortaya çıkaracak
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WhatsApp, kullanıcıların sohbette paylaşılan görselleri webde aramalarına olanak tanıyacak yeni bir özellik sunacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar görsellerin gerçekliğini hızlıca kontrol ederek sahte veya düzenlenmiş olup olmadığını anlayabilecek.

WhatsApp'a webde ara özeliği geliyor

Dijital olarak değiştirilmiş görsellerin ve yanlış bilgilerin yaygın olduğu WhatsApp’ın yeni özelliği kullanıcıları doğru bilgiye yönlendirecek bir araç görevi görecek. WhatsApp, kullanıcıların görsellerin gerçekliğini doğrulamasını sağlayarak, manipüle edilmiş görsel ve söylentilerin yayılmasını engellemeye yardımcı olacak ve daha güvenli bir bilgi ortamı sağlayacak.

Yeni özelliği kullanmak için, sohbette paylaşılan görsele dokunup menüden “Web'de ara” seçeneğini seçmek gerekecek. Bu, tersine görsel aramayı başlatacak ve kullanıcı, görselin güvenli bir haber kaynağından mı geldiğini görebilecek.

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre WhatsApp, bu özelliği isteğe bağlı sunacak ve mesaj WhatsApp ile paylaşılmayacak. Görseller Google’a gönderilirken yalnızca arama amacıyla işlenecek, WhatsApp tarafından kaydedilmeyecek, analiz edilmeyecek veya işlenmeyecek.

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