WhatsApp'tan yeni özellik: Sesli mesajlar yazıya dökülebilecek
Dijital haberleşme uygulaması WhatsApp, sesli mesajları yazıya dökme özelliğini Android'te kullanıma sunduğunu açıkladı.
WhatsApp, sesli mesajları yazıya dökme özelliğini iOS'ten sonra Android'de de kullanıma sundu. Önümüzdeki haftalarda aşama aşama kullanıma sunulacak olan özellik sayesinde dinlenemeyen sesli mesajların hemen altında mesajın içeriği yazılı olarak görülebilecek.
WhatsApp duyurusunda, sesli mesaj transkriptlerinin doğrudan cihazda oluşturulduğunu, böylece WhatsApp dahil hiçkimsenin mesajlarınıza erişemeyeceğini belirtiyor. Özellik kullanıma sunulduğunda varsayılan olarak devre dışı bırakılacak. WhatsApp ayarlarında Sohbetler kısmından özelliği açılabilecek.
Donanımhaber'den aktarılana göre, WhatsApp'ın sesli mesajları yazıya dökme özelliği başlangıçta, İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Rusça ve Hintçe dillerinde sunuluyor. İlerleyen dönemde desteklenen dil sayısı artacak.