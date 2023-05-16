WhatsApp’tan yeni özellik: Sohbet Kilidi

WhatsApp, sohbetler için yeni bir gizlilik özelliği alıyor. Chat Lock “Sohbet Kilidi” adlı yeni katman, uygulama içerisinde sohbetleri gizleyecek.

Bu mesajlara erişmek isteyen kullanıcılar biyometrik kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak.

Meta tarafından duyurulan yeni güncelleme Chat Lock özelliğini içeriyor. Buna göre kullanıcılar, belirli sohbetleri şifre veya biyometrik kimlik doğrulaması ile kilitleyebilecek.

Uçtan uca şifreleme desteğiyle bilinen WhatsApp, cihaza fiziksel erişimi olan birinin mesajları okumasını engelleyemiyordu. Yeni özellik ise uygulama açıkken bile sohbetleri korumayı amaçlıyor.

Meta’nın açıklamasına göre, Chat Lock etkinleştirilirse sohbetler parola veya biyometrik korumalı bir klasörde saklanacak. Bu konuşmalardan gelen bildirimler ise gönderenin adını veya mesaj içeriğini görüntülemeyecek.