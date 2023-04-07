WhatsApp'tan yeni özellik: Sohbetlere kilit koruması

WhatsApp, kullanıcıların bireysel sohbetleri arasından istediklerini parmak izi gibi biyometrik güvenlikle kilitlemelerine ve gizlemelerine olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Söz konusu özelliğin erken beta sürümünde yer aldığı bildirildi. Tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı konusunda ise henüz bir bilgilendirme yapılmadı.