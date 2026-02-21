WhatsApp’tan yeni özellik: Yeni gelenler artık konudan kopmayacak

WhatsApp, kullanıcılarının uzun süredir beklediği, çok da talep edilen özelliklerden biri olan yeni eklenen kişilerin grup geçmiş mesajlarını görebilmesi özelliğini duyurdu. Bu yenilikle gruba yeni dahil olanların konudan uzak kalmasının önüne geçilecek.

Özellik sonrası bir gruba yeni bir katılımcı eklendiğinde, o kişiye grupta daha önce konuşulan eski mesajların bir kısmını görme imkânı tanınacak. Böylece yeni üyeler, mesaj geçmişine bakarak grubun gündemini hızlıca yakalayabilecek.

Bu özellikle yeni üyeler, son 25 ila 100 mesaj arasındaki sohbet geçmişini paylaşıldığı takdirde görecek.

Otomatik değil

Euronews’ten Çağla Üren’in haberine göre, geçmiş mesajların paylaşımı otomatik gerçekleşmiyor. Yeni bir üye eklendiğinde bu işlem seçilerek gerçekleşiyor.

Geçmiş paylaşımında gruptaki herkes haberdar ediliyor. Bu mesajlar, normal mesajlardan farklı olarak, gönderen ve zaman bilgisiyle birlikte görünüyor.

Grup yöneticileri, bu özelliğin grupta kullanılıp kullanılamayacağına karar verebiliyor. Hassas konuların konuşulduğu gruplarda bu özellik tamamen devre dışı bırakılabiliyor.

Uçtan uca şifrelemeyle korunuyor

Meta, bu özelliğin de WhatsApp'ın temel prensibi olan uçtan uca şifreleme ile korunduğunu vurguluyor. Paylaşılan geçmiş sadece grup üyeleri tarafından görülebilecek.

“Grup Mesajı Geçmişi” özelliği şu an kademeli olarak tüm dünyada iOS ve Android kullanıcıları için yayına alınıyor.