Windows 11 paralı olacak iddialarına Microsoft’tan yanıt: Tartışmalara son nokta koyuldu!

Windows 10 için artık son güncellemeler yayınlanıyor. Microsoft, 14 Ekim tarihinden itibaren 2015’te piyasaya sürdüğü işletim sistemi için artık güncelleme yayınlamayacak..

Halihazırda pek çok yolla kullanıcıların Windows 11’e geçişi için baskı yapan teknoloji devi, son olarak birkaç gün önce destek belgelerinde ‘Windows 11’e geçişin sınırlı süre ücretsiz’ olacağına dair bir blog yazısı paylaştı.

Bu yazı tartışmalara neden olurken, Microsoft hemen harekete geçti. İlk olarak Windows 11’in ücretli olacağına dair yazıyı silen firma, daha sonra ise açıklamada bulundu.

“YANLIŞ ANLAŞILMAYA NEDEN OLMUŞ”

Windows Latest’in haberine göre Microsoft, Windows 11’e geçişin sınırlı süreli ücretsiz olacağını işaret eden yazının yanlış bilgi içerdiğini, bu nedenle de söz konusu yazıyı kaldırdıklarını açıkladı.

Böylece Microsoft, en azından Windows 11'e ücretsiz yükseltmenin "sınırlı süreli bir anlaşma olmadığını" açıklayarak, henüz bu adımı atmaya hazır olmayan (ancak sonunda atmayı planlayan) Windows 10 kullanıcılarının aklındaki tüm şüpheleri de ortadan kaldırdı. Sonuç olarak ekim ayı sonrasında da yine ücretsiz olarak Windows 11’e geçilebilecek.

Bu arada Windows 10 için 14 Ekim son tarih. O tarihe kadar bilgisayarlarınızı Windows 11’e geçirmenizde fayda var. Zira ileri zamanda oluşacak güvenlik açıklarından olumsuz etkilenebilirsiniz.