Windows'un ikonik özelliğiydi, Microsoft sessiz sedasız rafa kaldırdı: Kullanıcılar tepkili!

Windows 11’in son versiyonu Windows 11 24H2, pek çok yenilikle birlikte geçtiğimiz aylarda çıkış yaptı.

Microsoft’un düzenli olarak güncellediği işletim sistemi, zaman zaman kullanıcıların bile fark etmediği değişikliğe uğruyor. Buna yakın zamanda bir yenisi daha eklendi.

KLASİK GÖREV GÖRÜNÜMÜ KALDIRILDI

Windowslatest’in haberine göre bazı kullanıcılar, 24H2 sürümüyle birlikte artık eski klasik görev görünümüne erişemediklerini bildirdi.

Üstelik daha önce birçok yöntemle kullanıcılar eski görev görünümünü getirebilirken, ilginç şekilde Microsoft bunu tamamen engelledi. Artık kayıt defteri değişiklikleri gibi çeşitli yöntemler bile, klasik Alt+Tab arayüzünü etkinleştirilemiyor.

klasik Alt+Tab arayüzünün önemi bazı Windows kullanıcıları için büyük bir öneme sahip. Windows 11'in varsayılan olarak sunduğu küçük resimli görev görünümü penceresinin aksine, eski sürümdeki "görev görünümü" yalnızca düz simgelerden oluşan bir arayüz sunuyordu. Ancak artık kullanıcılar isteseler de bu özelliği geri getiremiyor.