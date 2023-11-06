X, eski kullanıcı adlarını 50 bin dolara satmaya başladı

Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te, kullanılmayan kullanıcı adlarını satma girişimleri hızlandırıldı. Eski kullanıcı adlarının on binlerce dolara satıldığı belirtiliyor.

Forbes tarafından elde edilen e-postalar, şirket içinde @Handle Team olarak bilinen bir ekibin olduğunu ortaya çıkardı. Bu ekip, aktif olmayan hesapların kullanıcı adları için potansiyel alıcılar ile iletişim kuruyor. Bazı durumlarda, X/Twitter potansiyel alıcılara e-posta göndererek satın alma işlemini başlatmak için 50 bin dolar tutarında sabit bir ücret talep ediyor.

Musk, geçtiğimiz mayıs ayında, eski adı Twitter olan X'in kullanılmayan hesapları tasfiye etmeye başlayacağını duyurmuş ve kullanılmayan hesapları geri dönüştürme planlarını ifade etmişti.