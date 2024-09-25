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X, ilk şeffaflık raporunu yayınlandı: Hesap askıya alma işlemleri 3 kat arttı

Sosyal medya platformu X (Twitter), Elon Musk'a satılmasının ardından paylaştığı ilk şeffaflık raporunda, 2024'ün ilk yarısında 5,3 milyon hesabın askıya alındığını ve 10,6 milyondan fazla gönderinin "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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X, ilk şeffaflık raporunu yayınlandı: Hesap askıya alma işlemleri 3 kat arttı
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X yönetimi, şirketin el değiştirmesinden sonra ilk defa şeffaflık raporunu paylaştı.

Raporda, yılın ilk yarısında sosyal medya platformunda milyonlarca paylaşım ve hesabın engellendiği ortaya çıktı.

Platformdaki hesapları askıya alma işlemlerinin eski döneme göre 3 kattan fazla arttığı gözlemlendi.

2022'nin ilk 6 ayında 1,6 milyon hesap askıya alınmış, 2024'ün aynı döneminde ise bu rakam 5,3 milyona çıkmıştı.

Raporda, ocak-haziran döneminde "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle 10,6 milyondan fazla gönderinin kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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