  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. X, kullanıcıların hangi ülkede bulunduğunu göstermeye başladı
Takip Et

X, kullanıcıların hangi ülkede bulunduğunu göstermeye başladı

X, kullanıcı hesaplarının hangi ülkede bulunduğunu gösteren yeni özelliğini kademeli olarak kullanıma sundu. Şirket, bu uygulamanın özellikle yabancı müdahale, propaganda ve yanlış bilginin tespitinde yardımcı olacağını savunuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
X, kullanıcıların hangi ülkede bulunduğunu göstermeye başladı
Takip Et

Sosyal medya platformu X'in kullanıcıların hangi ülkede bulunduğunu gösteren özelliği tüm hesaplarda henüz görünmüyor.

21 Kasım 2025 itibarıyla özellik yalnızca sınırlı sayıda kullanıcıda aktif. Bazı kullanıcılar, bir hesabın profil kısmında “Twitter’a katılma tarihi” bölümünü seçerek o kişinin bulunduğu ülkeyi görebiliyor.

X’in ürün direktörü Nikita Bier, ekim ayında yaptığı açıklamada, platformda okunan içeriklerin doğrulanabilir olması gerektiğini belirterek şunları söylemişti:

“X’te içerik okuyan herkes, bilginin doğruluğunu kontrol edebilmelidir. Bu, dünyada olup biten önemli konuları anlamak için kritik.”

Profilde daha fazla bilgi görülecek

Yeni güncelleme sayesinde profil sayfalarında hesabın oluşturulma tarihi, doğrulama durumu, hangi ülkede bulunduğu, kullanıcı adının kaç kez değiştirildiği ve hangi ülkenin uygulama mağazası üzerinden bağlandığı gibi bilgiler görülebiliyor.

Manipülasyonlar mücadele iddiası

Bu özellikten yana olanlar, ülke bilgisi sayesinde sahte kullanıcıların, manipülasyon amaçlı hesapların ve yabancı propaganda kaynaklarının daha kolay tespit edileceğini düşünüyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar, konum bilgilerinin ifşa edilmesinin gizlilik sorunları yaratabileceğini savunuyor. Bu kaygılar nedeniyle X, kullanıcılara ülke yerine yalnızca kıta veya bölge göstermeyi seçme imkanı da tanıdı.

Avustralya, Twitch platformuna da yaş kısıtlaması getirdiAvustralya, Twitch platformuna da yaş kısıtlaması getirdiDünya
Teknoloji
BETT 2026’'nın tek Türk finalisti Macenta oldu
BETT 2026’'nın tek Türk finalisti Macenta oldu
2025 Spotify özeti ne zaman yayınlanacak? Spotify Wrapped özetine nereden, nasıl bakılır?
2025 Spotify özeti ne zaman yayınlanacak? Spotify Wrapped özetine nereden, nasıl bakılır?
Google’ın tahtı sallanıyor: Gençler Google yerine sosyal medya ve yapay zekaya yöneliyor
Google’ın tahtı sallanıyor: Gençler Google yerine sosyal medya ve yapay zekaya yöneliyor
ABD’den Çin’e Nvidia’nın çiplerinin satışı yolu açılabilir mi?
ABD’den Çin’e Nvidia’nın çiplerinin satışı yolu açılabilir mi?
Google, Gemini 3 ile yapay zeka yarışında ChatGPT savaşını yeniden alevlendirdi
Google, Gemini 3 ile yapay zeka yarışında ChatGPT savaşını yeniden alevlendirdi
DOF Robotics IAAPA Expo Orlando’ya bu yıl da damgasını vurdu
DOF Robotics IAAPA Expo Orlando’ya bu yıl da damgasını vurdu