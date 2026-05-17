X, mavi tik almayan kullanıcılara paylaşım kısıtlaması getirdi

Sosyal medya platformu X, doğrulanmamış hesaplara yönelik kullanım kurallarında değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte, mavi tik sahibi olmayan kullanıcıların günlük paylaşım sınırı azaltıldı.

Doğrulanmamış hesaplara günlük paylaşım ve etkileşim sınırı getirildi

Platform tarafından yapılan düzenlemeye göre doğrulanmamış hesaplar artık gün içerisinde en fazla 50 orijinal paylaşım yapabilecek. Kullanıcıların verebileceği günlük yanıt sayısı 200 ile sınırlandırılırken, gönderilebilecek direkt mesaj sayısı ise 500 olarak belirlendi.

Ayrıca günlük takip etme limiti de 400 hesapla sınırlandı.

Yoğun kullanımda geçici kısıtlama uygulanabilecek

Yeni sistem kapsamında yalnızca günlük limitler değil, belirli zaman aralıklarındaki kullanım yoğunluğu da dikkate alınacak. Kısa süre içinde çok sayıda paylaşım yapan doğrulanmamış hesaplara geçici erişim kısıtlaması uygulanabileceği belirtildi.

Özellikle yarım saatlik süre içinde yoğun paylaşım yapan kullanıcıların sistem tarafından geçici olarak engellenebileceği ifade edildi.

Paylaşım limitini aşan kullanıcılara yeni gönderi engeli getirildi

Belirlenen günlük paylaşım sınırının aşılması durumunda kullanıcılar yeni gönderi oluşturamayacak. Sistem tarafından “gönderi gönderilemedi” veya “kullanım limiti aşıldı” benzeri hata mesajları gösterilecek.

Bu kısıtlamaların kaldırılması veya limitlerin artırılması için kullanıcıların X Premium aboneliği satın alarak hesaplarını doğrulatması gerekiyor.